Помните Galaxy S7 edge от Samsung? Отличный умный телефон с необычным экраном Edge, загнутым на боковые стороны. Судя по всему, аналогичная панель AMOLED появится в «таблетке» Galaxy Tab S3.

О сказанном свидетельствует утечка. В сети обнародован соответствующий рендер. Правда, изображение не официальное — стоит отнестись к снимку с осторожностью.

С другой стороны — все логично. Подобным дисплеем — по слухам — оснащен грядущий Galaxy S8. Samsung может повторить это с планшетом. Хорошая «фишка» для топового устройства.

Что касается спецификаций, точные данные отсутствуют. По спекуляциям — 9,6-дюймовый Galaxy Tab S3 предлагает разрешение 2048 на 1536 точек и соотношение сторон 4:3.

Еще ожидается, что изделие укомплектовано 4 ГБ оперативной памяти, процессором Qualcomm Snapdragon 820, разъемом USB-C, флеш-накопителем вместимостью до 128 ГБ (в зависимости от модификации), Bluetooth, беспроводным адаптером Wi-Fi, аккумулятором емкостью 5870 мАч, а также 2 камерами: фронтальной на 5 МП и тыльной на 12 МП.

Кроме того, сообщается о модеме LTE — в качестве опции. В роли операционной системы выступает Android 7.1 Nougat. О цене информации нет.

Galaxy Tab S3 renders seem to release all details - Today we're having a look at the next Samsung Galaxy Tab tablet device that'll likely appear at the next big Samsung event. This device has been a long time coming. With the last Samsung Galaxy Tab S slates released all the way back in August of 2015, it's high time the line continue on.