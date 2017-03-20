Рано или поздно многие обзаводятся недвижимостью — квартирой, дачей, гаражом или загородным домом. Увы, следить за ними 24 часа в сутки трудно. Порой приходится оставлять без присмотра — вместе с ценными вещами внутри. Нужно ли объяснять насколько это опасно? Иногда портится канализация и происходят пожары. А верхнюю строчку в списке занимают ограбления. К сожалению, не все живут честно.

Как избежать вторжения злоумышленников? Обычные замки — не вариант. Их легко вскрыть. А подключение к пульту охраны — настоящее разорение. Не каждый выдержит траты на оборудование и ежемесячное обслуживание. Проще сторожа завести — но требуется адекватный человек, которому тоже придется платить.

Впрочем, не спешите расстраиваться. Хорошим компромиссом являются компактные беспроводные комплексы. Например, сигнализация ОПЕРА-GSM от компании Телеметрика. Решение устанавливается просто, буквально самостоятельно. Плюс — стоит недорого.

Слово GSM в названии — не для красоты. Устройство поддерживает сети GSM 900/1800. При нарушении периметра — на сотовый владельца отправляется тревожный сигнал (звонок или СМС). Сообщение всегда найдет адресата — по 5 занесенным в память номерам.

Сказанное позволяет быстро принять меры. Кроме того, в наличии средства для прослушивания окружающей обстановки и громкая сирена. Непрофессионального вора реально отпугнуть. Оставить без добычи.

Девайсу для работы необходимы 2 вещи: полноразмерная SIM-карта (с отключенной проверкой PIN) и электропитание. В качестве резерва имеется встроенный аккумулятор. Батареи хватает на 12 часов без подзарядки. Вполне достаточно на случай ЧП.

Что касается датчиков, особо жаловаться не придется. В обычный набор входят 2 блока открытия двери или окна, а также 1 инфракрасный детектор движения (против «гостей», проникших оригинальным способом). Связь осуществляется на частоте 433 МГц. Внешняя антенна гарантирует отсутствие помех.

Перечисленных модулей недостаточно? Закажите дополнительные — стандартные и не очень (для наблюдения за задымленностью, уровнем газа и воды). Это снизит риск возникновения проблем до минимума. Еще ОПЕРА-GSM совместима с проводными сенсорами.

Cистема защищает в здании до 19 зон. Для дистанционного управления служат пульт Д/У, телефон и специальные брелоки. Команды посылаются по SMS. Помимо прочего, есть мобильные приложения для iOS и Android. Пользоваться удобно.

Дополняют «картину» светодиоды на лицевой панели. Индикаторы помогают понять — в каком режиме находится станция, как активируются разъемы и так далее.

База функционирует в широком диапазоне температур — от плюс 50 до минус 20 градусов Цельсия (при относительной влажности не более 50%). Если говорить о дизайне, ОПЕРА-GSM напоминает роутер. Габариты изделия составляют 170 х 110 х 30 мм.

Возникли вопросы по настройке? Сотрудники Телеметрики оперативно на них ответят (судя по отзывам на официальном сайте). Чрезвычайно полезный бонус.

Просят за охранный комплект GSM-сигнализации 6400 рублей.

Сигнализация для дачи "Опера-GSM" - Телеметрика - Приём сигналов от проводных и беспроводных охранных датчиков; Мониторинг/прослушивание окружающей обстановки; Постановка/снятие с охраны пультом ДУ, с помощью СМС или звонка; 3 управляемых выхода (включая 1 релейный) для подключения дополнительного оборудования; Подключение 16 зон беспроводных датчиков (в каждой зоне до 10 датчиков); Поддержка до 3-х зон проводных датчиков; Поддержка до 5-ти номеров оповещения; Встроенный резервный аккумулятор (до 12 часов работы); Габаритные размеры устройства 170 мм х 110 мм х 30мм (без антенны); 1 год гарантии.