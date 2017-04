Понравился Mi Pad 2 от китайской Xiaomi? Компания официально анонсировала преемника. Новая «таблетка» называется Mi Pad 3 и внешне похожа на старую. Однако — «железо» внутри совсем другое.

Аппарат получил 7,9-дюймовый дисплей с разрешением 2048 на 1536 пикселей. Еще в наличии 4 ГБ оперативной памяти и 6-ядерный процессор MediaTek MT8176. Функционирует чип с тактовой частотой до 2,1 ГГц.

Емкость аккумулятора равна 6600 мАч. Батарея гарантирует до 12 часов автономной работы (в режиме просмотра видео). Заявлена поддержка быстрой зарядки.

Также изделие оснащено 2 камерами — фронтальной на 5 МП и тыльной на 13 МП. Для хранения данных служит флеш-накопитель вместимостью 64 ГБ.

Помимо прочего — имеются Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.1 и порт USB-C. В роли операционной системы выступает Android 6.0 Marshmallow (с фирменной оболочкой MIUI 8).

Корпус тонкий — 6,95 мм. Весит гаджет 328 г. Продажи стартуют в ближайшее время. Ориентировочная цена — 217 долларов США.

Xiaomi Mi Pad 3 with a Large 6600mAh Battery Launched, Priced at 1499 Yuan (~$217) - Gizmochina - We have had a couple of leaked details about the Xiaomi Mi Pad 3 including the likely specifications and design over the past couple of weeks. Now, Xiaomi seems to have officially launched the Mi Pad 3 today and the device will be going on sale as from tomorrow on various channels.