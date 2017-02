Помните «таблетку» Yoga Book от Lenovo? Компания хочет выпустить своеобразного преемника. Речь о трансформере Yoga A12 с неординарной клавиатурой. Обычной физической здесь нет. Кнопки выводятся на нижнюю сенсорную панель.

Данное решение называется Halo и подстраивается под пользователя. Например, ускоряет набор текста — с помощью подсказок. Кроме того, площадка годится для рисования.

Аппарат оборудован 12,2-дюймовым дисплеем. Экран способен поворачиваться на 360 градусов. Так ноутбук превращается в планшет.

Девайс очень тонкий — 5,4 мм. Помимо прочего, радует вес — менее килограмма. Без подзарядки гаджет функционирует до 13 часов. Емкость аккумулятора составляет 10500 мАч.

Достойную производительность обеспечивают процессор Intel Atom x5 и 2 ГБ оперативной памяти. Для хранения данных служит флеш-накопитель вместимостью 32 ГБ.

Разрешение экрана равно 1280 на 720 точек. Хорошая новость для меломанов. Есть стереофонические динамики. Заявлена поддержка объемного звука Dolby Atmos.

Долго ждать Yoga A12 не придется. Продажи стартуют 8 февраля. Просят за изделие 299 американских долларов.

Lenovo's Yoga A12 is super-slim budget version of the Yoga Book - Lenovo's Yoga Book was received well by the internet, with many praising its unique and innovative design, but criticizing the software. The Chinese company is back again with a new Android tablet that builds on the Book's success, the A12, with a larger screen and a modified version of Android on board.