Больше умных телефонов — всяких и разных. Встречайте модель Edge от компании ZUK (принадлежащей Lenovo). Будущих владельцев ждет флагман с отличными характеристиками.

Объем ОЗУ впечатляет — 6 ГБ (в топовой конфигурации). Подобным не каждый ПК способен похвастать. Помимо прочего, имеется 4-ядерный процессор Snapdragon 821 с тактовой частотой 2,35 ГГц.

Еще радует 2.5D-экран с разрешением 1920 на 1080 точек. Диагональ равна 5,5 дюйма. Дисплей занимает 86,4% площади передней панели.

За качество изображения можно не переживать. Охват цветового пространства NTSC составляет 85%, контрастность — 1500:1. Что касается графики, в наличии ускоритель Adreno 530.

Кроме того, Edge оснащен сканером отпечатков пальцев U-Touch, а также множеством датчиков (включая высотомер). Смартфон фиксирует ультрафиолетовое излучение и следит за сердечным ритмом.

Программное обеспечение самое актуальное. Аппарат работает на базе Android 7.0 Nougat с фирменной оболочкой ZUI 2.5.

Завершают список флеш-накопитель вместимостью 64 ГБ, фронтальный объектив на 8 МП, модем 4G (с VoLTE), GPS, Bluetooth 4.1 LE, аккумуляторная батарея емкостью 3100 мАч, Wi-Fi 802.11ac, порт USB 3.1 Type-C и основная камера на 13 МП (Samsung ISOCELL).

Корпус тонкий — 7,68 мм. Весит изделие 160 г. Цена — 360 американских долларов (в максимальной комплектации).

