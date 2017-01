Японских разработчиков хлебом не корми — дай выделиться. Стало известно, что компания Fujitsu представила необычную «таблетку». Устройство больше напоминает фаблет — за счет 6-дюймового экрана.

Однако, это полноценный и производительный планшет. «Сердце» девайса — процессор Intel Atom x5-Z8550 с 4 вычислительными ядрами. Функционирует чип с частотой до 2,4 ГГц.

Аппарат оснащен 4 ГБ оперативной памяти и программной платформой Windows 10 Pro. Нет никаких проблем с настольным ПО. Кроме того, корпус новинки защищен от влаги и пыли.

Разрешение дисплея составляет 1920 на 1080 точек. Видеокарта встроенная — Intel HD Graphics 400.

Еще в наличии сканер отпечатков пальцев, флеш-накопитель объемом 64 ГБ, порт USB Type-C, слот для карт microSD и аккумулятор емкостью 15 Вт*ч. Источник питания гарантирует до 6 часов автономной работы (в режиме умеренного использования).

В качестве опции доступен NFC. Помимо прочего, имеется специальная док-станция — для подзарядки и вывода изображения на монитор.

Весит изделие 280 г. Продажи начнутся в ближайшее время. Цена в Японии — от $1300.

Windows 10: Fujitsu goes mobile with pocket-sized tablet plus ultralight laptop | ZDNet - Japanese tech giant Fujitsu has announced a phablet-sized six-inch Windows 10 tablet and a new 13.3-inch Windows 10 ultralight notebook. The two new mobile-focused devices are part of Fujitsu's 18-product Windows 10 launch, which includes nine laptops, four tablets, one desktop PC, and four workstations, some of which will be available this week in Japan.