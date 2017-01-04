HP представила изогнутый монитор Omen X 35 для геймеровНовости по категориям 04 Январь 2017 Евгений Власов Источник
До выставки CES 2017 остались считанные часы. Однако, многие компании решили не ждать официального открытия. Так поступили разработчики HP, показав Omen X 35 до старта мероприятия.
Пользователям предлагается отличный 35-дюймовый монитор с разрешением 3440 на 1440 точек. Экран имеет изогнутую форму (1800R) и обладает соотношением сторон 21:9.
Рассчитано изделие на поклонников компьютерных игр. Время отклика равно 4 мс, частота обновления — 100 Гц. Еще поддерживается технология G-Sync, устраняющая дрожание и разрывы изображения (плюс задержки ввода).
Панель отображает 16,7 миллиона цветов. Контрастность составляет 2500:1.
Если говорить об интерфейсах, в наличии 3 порта USB 3.0, один HDMI и один DisplayPort 1.2. Помимо прочего, есть крючок для наушников, крепление VESA и подставка для регулирования расположения.
В продаже Omen X 35 появится в начале марта. Цена «кусается» — $1299.
OMEN X 35-Inch Curved Display by HP Review: Hands-On - There is an arms race going on for the "best-in-class" gaming hardware, and HP is going at it full force. The OMEN X 35-inch Curved Display is the latest addition of HP's gaming product line OMEN X, a nice and powerful complement to its OMEN X gaming desktop PC unveiled this summer.