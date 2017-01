До выставки CES 2017 остались считанные часы. Однако, многие компании решили не ждать официального открытия. Так поступили разработчики HP, показав Omen X 35 до старта мероприятия.

Пользователям предлагается отличный 35-дюймовый монитор с разрешением 3440 на 1440 точек. Экран имеет изогнутую форму (1800R) и обладает соотношением сторон 21:9.

Рассчитано изделие на поклонников компьютерных игр. Время отклика равно 4 мс, частота обновления — 100 Гц. Еще поддерживается технология G-Sync, устраняющая дрожание и разрывы изображения (плюс задержки ввода).

Панель отображает 16,7 миллиона цветов. Контрастность составляет 2500:1.

Если говорить об интерфейсах, в наличии 3 порта USB 3.0, один HDMI и один DisplayPort 1.2. Помимо прочего, есть крючок для наушников, крепление VESA и подставка для регулирования расположения.

В продаже Omen X 35 появится в начале марта. Цена «кусается» — $1299.

OMEN X 35-Inch Curved Display by HP Review: Hands-On - There is an arms race going on for the "best-in-class" gaming hardware, and HP is going at it full force. The OMEN X 35-inch Curved Display is the latest addition of HP's gaming product line OMEN X, a nice and powerful complement to its OMEN X gaming desktop PC unveiled this summer.