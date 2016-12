Считаете, что можете позволить себе самое лучшее? Тогда обычный телефон не подойдет. Нужна особенная модель, отличающаяся от рядовых конкурентов. Например, Gresso Meridian.

Это решение класса «люкс» — ультратонкое и дорогое. Корпус монолитный, выполненный из титана. Девайс тщательно отполирован (включая боковые грани).

Еще гаджет украшен фирменным логотипом из 18-каратного золота. Также предлагаются кнопки из «желтого металла» — в качестве опции.

Впрочем, Gresso Meridian — обычный мобильный. Технические характеристики соответствующие.

В наличии беспроводной адаптер Bluetooth 3.0, сотовый модуль GSM 900/1800, 2 слота для карт SIM, камера на 3 МП и порт Micro-USB.

Габариты составляют 121,5 х 52,5 х 9,9 мм. Весит изделие 125 г. Цена в России — от 112 000 рублей.

Gresso Launches Titanium-Made Meridian Luxury Phone - Gresso, the international company that manufactures luxury phones, has just unveiled its new masterpiece, the Meridian Diamond Edition. As the name suggests, Gresso's new Meridian phone is among the most expensive on the market. Even though there are luxury phones that sell for half a million dollars, the Meridian Diamond Edition is definitely not for everyone at no less than $30,000 outright.