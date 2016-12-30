Похоже, российские интернет-пользователи потихоньку привыкают к мысли, что фильмы, книги и игры могут быть платными. Не пиратством единым живут уже 22 миллиона человек.

Рывок на самом деле существенный: статистика за 2013 год насчитала только 8 миллионов ответственных граждан.

Борцы с нелегальным контентом горды собой. А заинтересованные лица подсчитывают прибыль.

Сообщается, что за 2016 год продано на 20 процентов больше видео — на 4,5 миллиарда рублей. На 20 процентов больше музыки — 2,8 миллиарда рублей. На 14 процентов больше игр — 53 миллиарда рублей. На 43 процента больше электронных книг — 2,3 миллиарда рублей.

Также высокие показатели сохраняются у кабельного и спутникового телевидения. В числе поклонников — 40 миллионов семей.

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