Что лучше купить — ноутбук или планшет? Возьмите оба — в виде CHUWI Hi13. Устройство относится к типу «2 в 1». Превращение в «таблетку» занимает считанные мгновения. Достаточно отсоединить фирменную клавиатуру (не входящую в комплект).

Нет никаких проблем с ПО для работы. Аппарат функционирует под управлением 64-битной Windows 10. Устанавливаются любые привычные программы. Android такого предложить не может.

Особенно впечатляет 13,5-дюймовый экран с поддержкой стилуса. За углы обзора беспокоиться не стоит — благодаря матрице IPS. Разрешение составляет 3000 на 2000 пикселей. Великолепный показатель. Панель различает до 10 прикосновений.

Что касается производительности, в наличии 4-ядерный процессор Intel Celeron N3450 (семейства Apollo Lake). Чип очень экономичный — в плане потребления энергии. Номинальная тактовая частота равна 1,1 ГГц. В режиме повышенной нагрузки CPU разгоняется до 2,2 ГГц.

В роли ускорителя графики выступает Intel HD Graphics 500. Вполне годится для просмотра 4K-фильмов, запуска старых и нетребовательных игр (вроде DOTA 2).

Оперативной памяти на борту — 4 ГБ (LPDDR3). Кроме того, есть флеш-накопитель eMMC вместимостью 64 ГБ — для хранения пользовательских данных.

Дополняют конфигурацию порт Micro USB, беспроводной адаптер Bluetooth, выход для наушников, разъем USB Type-C, аккумуляторная батарея емкостью 10000 мАч, интерфейс Micro HDMI, а также передатчик Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 и 5,0 ГГц).

Еще доступны 2 камеры: фронтальная на 2 МП и тыльная на 5 МП. Гаджет прочный — за счет цельнометаллического корпуса.

CHUWI Hi13 уступает Microsoft Surface Book по характеристикам. Зато просят за девайс меньше тысячи долларов. В магазине GearBest аппарат обойдется в $349,99. Предварительные заказы принимаются до 17 марта.

Доставка до России бесплатная — с 19 числа текущего месяца.

