Вот еще одна новинка от ASUS — «таблетка» Transformer Pro T304. Девайс представлен в рамках выставки CES 2017 и оснащен отличным экраном.

Дисплей впечатляющий: диагональ составляет 12,6 дюйма, разрешение — 2160 на 1440 точек. Охват цветового пространства sRGB равен 100%. Углы обзора достигают 178 градусов (по вертикали и горизонтали).

В качестве операционной системы установлена Windows 10. Если подключить клавиатуру — гаджет превращается в ноутбук. Еще имеется откидная подставка.

В роли процессора выступает Intel Kaby Lake. На выбор — чипы Core i7, i5 и i3 (7 поколения). Полезный бонус: есть сканер отпечатков пальцев — для быстрой идентификации пользователя.

Максимальный объем оперативной памяти — 16 ГБ LPDDR3. Данные предлагается хранить на SSD вместимостью до 1 ТБ. Дополняют конфигурацию слот для карт microSD, разъем HDMI, гнездо для наушников, а также порты USB 3.0 и USB Type-C.

Релиз ожидается в мае текущего года. Цена — от $1000.

