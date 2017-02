Хорошая новость для поклонников «таблеток» Аlcatel. Владелец торговой марки — TCL Communication — представил модель Plus 12. Презентация состоялась в рамках Mobile World Congress 2017.

Пользователям предлагается устройство с модемом LTE и клавиатурой. Последняя легко отсоединяется, превращая «ноутбук» в планшет. Также аксессуар оснащен батареей емкостью 2580 мАч.

Главная особенность девайса — операционная система Windows 10. Можно запускать привычные программы — как на обычном ПК. Еще радует большой экран типа IPS. Диагональ дисплея составляет 12,6 дюйма, разрешение — 1920 на 1080 точек.

Если говорить о производительности, есть 4 ГБ оперативной памяти и 2-ядерный процессор Intel Celeron N3350 (Apollo Lake). Работает чип с тактовой частотой до 2,3 ГГц (в режиме Turbo). Графика встроенная.

Помимо прочего — в наличии 2 стереофонических динамика, адаптер Wi-Fi 802.11n, фронтальный объектив на 5 МП, Bluetooth 4.2, флеш-накопитель вместимостью 32 ГБ, GPS, слот для microSD и сканер отпечатков пальцев (поддерживающий Windows Hello).

За автономную работу отвечает основной аккумулятор на 6900 мАч. Дополняют конфигурацию порты USB, USB-C и micro-HDMI.

Продажи стартуют в начале лета. Ожидаемая цена — 500 евро.

