Серия Color от Zopo продолжает развиваться. Впрочем, это слишком громко сказано. Стало известно об анонсе 5-дюймового смартфона Color C5. Забавно, но аппарат уступает по характеристикам предшественнику — Color C3. Такой вот поворот сюжета.

Что подверглось ухудшению? Пострадали камеры — тыльная получила разрешение 5 МП (против 8 МП у Color C3). Фронтальный модуль остался прежним — 2 МП — с собственной вспышкой. Помимо прочего, создатели не озаботились дизайном. Внешне аппарат мало отличается от прошлогодней модели.

Ладно хоть модем 4G LTE пощадили. На скорость доступа в сеть жаловаться не придется. Работает девайс под управлением Android 6.0 Marshmallow. Планируется ли обновление до актуальной версии — информации нет.

В основе изделия — процессор Mediatek MT6737 с 4 вычислительными ядрами. Функционирует чип с тактовой частотой до 1,3 ГГц. За графику отвечает ускоритель Mali-T720.

Оперативной памяти на борту — 1 ГБ. Не густо. Для хранения данных служит флеш-накопитель объемом 16 ГБ. Дополняет конфигурацию слот для microSD до 64 ГБ.

Еще имеется экран формата HD (1280 х 720 точек) с матрицей IPS. Емкость аккумулятора составляет 2100 мАч. Также в наличии 2 SIM, набор стандартных сенсоров, GPS, Bluetooth 4.0, A-GPS и Wi-Fi 802.11/a/b/g/n.

Толщина корпуса равна 8,8 мм. Весит гаджет 155 г. Цена скрывается. Однако, сумма врядли превысит 130 евро (стоимость Color C3).

