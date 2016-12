Сейчас «золотой век» для независимых разработчиков. Нужен миниатюрный компьютер? На выбор — десятки моделей, от дорогих до бюджетных. К последним относится LicheePi One от Zepan.

Цена новинки — порядка 6 долларов США. За озвученную сумму предлагается неплохая конфигурация (по меркам «интернета вещей»).

Девайс обладает процессором Allwinner R8 с частотой 1 ГГц. Чип является переименованным Allwinner A13 и содержит 1 вычислительное ядро. Объем оперативной памяти равен 512 МБ DDR3.

За графику отвечает ускоритель Mali-400. Еще на борту имеются Wi-Fi 802.11b/g/n, два слота microSD, два порта microUSB и один USB 2.0. Камера подключается с помощью MIPI-CSI.

Также в наличии три SPI, три UART, три I2C, 9 выводов общего назначения (GPIO) и 40-контактный разъем для дисплея.

Поддерживаются операционные системы Andoid и Linux (Ubuntu, Debian). Кроме того, доступна модификация с камерой на 3 МП и 4,3-дюймовым экраном с разрешением 800 на 480 точек.

Lichee Pi One Allwinner A13 ARM Linux Board is Equipped with LCD Display and Camera Interfaces - Allwinner A13 - repackaged as Allwinner R8 - single core Cortex A8 processor is used in $9 C.H.I.P board with 512MB, 4GB storage, WiFi and Bluetooth, and I/Os. Now a Chinese company has created a new Allwinner A13 board called Lichee Pi that appears especially suited to drive LCD displays thanks to its 40-pin LCD RGB connector, but it also comes with WiFi & Bluetooth, a micro SD slot, and some I/Os.