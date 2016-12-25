Виртуальная реальность обречена становиться всё популярнее. 2016 смог похвастаться реализацией 17 миллионов шлемов VR. Согласно мнению экспертов, в 2021 продажи по всему миру будут равняться 130 миллионам устройств в год.

Такой благоприятный долгосрочный прогноз обусловлен ставкой на производство бюджетных моделей. Многие сходятся в том, что сегодня высокая цена — главный тормоз популяризации данной технологии среди обычных пользователей.

Поэтому удешевление и вправду может стать переломным моментом.

Правда это или вымысел — узнаем лет через пять. Однако, первые шаги — уже сделаны. Facebook еще в марте презентовала Oculus Rift, чуть ранее приобретя компанию Oculus. Также соцсеть на пару с корпорацией Valve организовала продажу HTC Vive.

В октябре Sony порадовала PlayStation VR. Фирменные очки предложил приобрести Samsung. А главное — китайские компании проявили интерес к теме, заявив, что будут работать над бюджетными VR-устройствами.

Звучит многообещающе.

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