В чем минус PlayStation VR, HTC Vive и Oculus Rift? Упомянутые шлемы не отличаются самодостаточностью. Устройствам для работы требуется мощный ПК или приставка (типа PS4).

Впрочем, есть альтернативы вроде Storm Mirror Matrix. Гарнитура обходится без подключения к компьютеру и консоли. Это плюс.

Что касается производительности, она на уровне флагманских смартфонов. Для 3D-видео достаточно. Изделие оснащено мобильным процессором Snapdragon 820 и 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4.

Гаджет оборудован неплохим экраном с разрешением 2880 на 1620 точек. Если говорить о плотности пикселей, показатель составляет 705 ppi.

Настройка фокуса встроенная. Угол обзора равен 110 градусам. Для управления служит фирменный интерфейс Matrix UI 2.0.

Аккумулятор емкий — 5000 мАч. Батареи хватает на 4 часа использования. Подзарядка быстрая — благодаря технологии Quick Charge 3.0.

Весит девайс 230 г. Ориентировочная цена — 430 долларов США.

