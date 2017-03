Хочется сотовый с защитой от воды, но бюджет ограничен? Не беда. В последние годы подобные устройства подешевели. Благодарить за это стоит китайские компании. В частности — Vkworld.

Упомянутый производитель из Поднебесной обновил Stone V3. Данный аппарат появился в 2016 и не боялся влаги. Однако улучшенная версия превосходит предшественника — во всем.

Взять, хотя бы, цену в $29. Ничтожная сумма для девайса стандарта IP68 (пусть даже не смартфона). Большинство конкурентов не предлагают ничего подобного.

Изделию не страшны пыль и жидкости. Хотя технические характеристики посредственные. Диагональ экрана составляет 2,4 дюйма. Разумеется, дисплей не сенсорный.

Также в наличии увеличенный громкоговоритель, светодиодный фонарик, большая клавиатура, 2 микрофона и емкий аккумулятор на 5200 мАч. Можно заряжать другие гаджеты (в том числе — умные).

Дополняют конфигурацию дежурная камера и 2 карты SIM. Неплохой набор. Продажи стартуют в апреле текущего года.

