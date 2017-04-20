Очередная новинка от компании Vernee. В продаже появился смартфон Thor E. В первую очередь — девайс привлекает емким аккумулятором. Батарея на 5020 мАч позволит не бояться быстрой разрядки.

Устройство оснащено 5-дюймовым дисплеем с матрицей IPS. Разрешение составляет 1280 на 720 точек.

Радует наличие поддержки сетей 4 поколения LTE. Работает новинка под управлением платформы Android 7.0 Nougat. Цена низкая.

Просят за девайс около 7500 рублей. Адекватная сумма за изделие с подобными характеристиками.

Пользователям предлагается 8-ядерный процессор MediaTek MT6753 с тактовой частотой до 1,3 ГГц. Еще имеются 3 ГБ оперативной памяти, ускоритель графики Mali-T720 и флеш-накопитель вместимостью 16 ГБ.

Помимо того — есть фронтальный объектив на 2 МП, навигация GPS/A-GPS, слот для microSD до 128 ГБ, сканер отпечатков пальцев и тыльная камера на 8 МП.

Толщина корпуса равна 8,6 мм. Весит телефон 149 г.

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