Спецификации защищенных телефонов, как правило, оставляют желать лучшего. Однако, случаются приятные исключения — вроде украинского Sigma mobile X-treme PQ35.

Создатели хорошо постарались. 5,46-дюймовый аппарат не боится невзгод и способен конкурировать с флагманами (по ряду характеристик).

Устройству не страшны вода, грязь и пыль — благодаря IP68. Небольшое погружение не является проблемой. С IPS-экраном можно работать в перчатках. От царапин спасает стекло Gorilla Glass 3.

Разрешение дисплея составляет 1920 на 1080 точек. В роли процессора выступает 8-ядерный Mediatek Helio P10. Функционирует чип с тактовой частотой до 2 ГГц.

Заявлена поддержка сетей 4 поколения. Модем LTE cat.4 в наличии. Помимо прочего, есть 4 ГБ оперативной памяти, графический ускоритель Mali-T860 MP2, фронтальный объектив на 5 МП, навигация GPS, флеш-накопитель объемом 64 ГБ, аккумулятор емкостью 5000 мАч, слот для Micro-SD до 32 ГБ, а также тыльная камера на 13 МП (с автофокусом и вспышкой).

Единственный минус — корпус толщиной 14 мм. Весит гаджет 274 г. В качестве операционной системы установлена Android 6.0 Marshmallow.

Продажи стартуют в ближайшее время. Цена скрывается.

X-treme PQ35 - "Начинка" X-treme PQ35 порадует любого и даже самого взыскательного покупателя. Первое и главное - смартфон имеет защиту от попадания частичек пыли, грязи и воды по стандарту IP68, что гарантирует полную водонепроницаемость смартфона на глубине до 3 метров, но не более 60 минут. Причем устройство отлично работает даже в погруженном в воду состоянии.