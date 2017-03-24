Если ПК стоит на виду, то скоро надоест. Своей однообразной внешностью. Тот же корпус месяц за месяцем? Увольте!

ASUS предлагает решить проблему. Компания объявила о выпуске компьютера ROG Strix GD30. Новинка имеет сменные фронтальные панели. Черные и белые блоки можно переставлять как угодно. Хватит для эффектных комбинаций.

Устройство относится к игровому классу. Переживать за производительность не придется. В топовую комплектацию входят 32 ГБ оперативной памяти DDR4-2400, процессор Intel Core i7-7700 (4,2 ГГц) и мощная видеокарта.

За графику отвечает ускоритель NVIDIA. Модель зависит от пожеланий. Доступен выбор из GeForce GTX 1080, GTX 1070, GTX 1060 и GTX 1050.

Разрешается установка твердотельного накопителя M.2 вместимостью 512 ГБ, а также жесткого диска объемом 3 ТБ. Дополняет конфигурацию оптический привод (в качестве опции).

Еще на борту есть Bluetooth 4.1, USB 3.1 Type-C, многоканальный звуковой кодек, Wi-Fi IEEE 802.11ac, универсальный картридер, USB 3.1 Gen 1 и операционная система Windows 10.

Габариты ROG Strix GD30 составляют 230 х 550 х 540 мм. Весит изделие 17 кг. О цене информации нет.

ASUS в России - Компания ASUS является создателем самых покупаемых и завоевавших наибольшее количество наград материнских плат, а также одним из трех ведущих производителей ноутбуков в мире. Все продукты ASUS отличает высокое качество и инновационность, они прекрасно подходят для современного дома и офиса. В 2012 году ASUS завоевала 4 168 наград.