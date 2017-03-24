Дизайн игрового компьютера ROG Strix GD30 можно менятьНовости по категориям 24 Март 2017 Евгений Власов Источник
Если ПК стоит на виду, то скоро надоест. Своей однообразной внешностью. Тот же корпус месяц за месяцем? Увольте!
ASUS предлагает решить проблему. Компания объявила о выпуске компьютера ROG Strix GD30. Новинка имеет сменные фронтальные панели. Черные и белые блоки можно переставлять как угодно. Хватит для эффектных комбинаций.
Устройство относится к игровому классу. Переживать за производительность не придется. В топовую комплектацию входят 32 ГБ оперативной памяти DDR4-2400, процессор Intel Core i7-7700 (4,2 ГГц) и мощная видеокарта.
За графику отвечает ускоритель NVIDIA. Модель зависит от пожеланий. Доступен выбор из GeForce GTX 1080, GTX 1070, GTX 1060 и GTX 1050.
Разрешается установка твердотельного накопителя M.2 вместимостью 512 ГБ, а также жесткого диска объемом 3 ТБ. Дополняет конфигурацию оптический привод (в качестве опции).
Еще на борту есть Bluetooth 4.1, USB 3.1 Type-C, многоканальный звуковой кодек, Wi-Fi IEEE 802.11ac, универсальный картридер, USB 3.1 Gen 1 и операционная система Windows 10.
Габариты ROG Strix GD30 составляют 230 х 550 х 540 мм. Весит изделие 17 кг. О цене информации нет.
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