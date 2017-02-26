У мобильных гаджетов есть критический недостаток. Батареи в них садятся — рано или поздно. Существует риск остаться без любимого девайса в неподходящий момент.

Впрочем, подобной ситуации можно избежать — благодаря внешнему аккумулятору. На роль такого «спасителя» вполне годится Razer Power Bank. Решение «оживляет» любые устройства — от телефонов до мощных ноутбуков.

Новинка только анонсирована. Продажи стартуют в марте текущего года. Главный плюс изделия — емкость на уровне 12800 мАч. Впечатляющий показатель (относительно большинства конкурентов).

Потребители энергии подключаются с помощью 3 портов: одного USB Type-C и двух USB Type-A. Заявлена поддержка технологии Qualcomm Quick Charge 3.0.

Сам Razer Power Bank заряжается от сети — через разъем Micro-USB. Полезный бонус: в комплекте присутствуют все необходимые кабели.

Источник питания легко помещается в заднем кармане брюк. Габариты составляют 125,8 х 78,2 х 23,4 мм. Ориентировочная цена — 150 американских долларов.

www.tomshardware.com