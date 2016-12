Многие слышали о миниатюрном компьютере Raspberry Pi. Данное решение функционирует под управлением системы PIXEL (с возможностью установить иные ОС). Новинка радует офисным пакетом и лаконичным интерфейсом.

Теперь упомянутая оболочка запускается на платформе х86 (Mac и ПК). Требования к характеристикам минимальные. Годятся машины с 512 МБ оперативной памяти.

Получается неплохой инструмент для «оживления» старых конфигураций. Пользователям доступна масса полезного ПО, работающего без «тормозов». Браузер Chromium и так далее.

В основе проекта — популярный дистрибутив Debian Linux. Подарок для поклонников Open Source.

PIXEL быстро стартует с DVD или USB-накопителя. Нет нужды в предварительной установке.

К сожалению, сборка экспериментальная. Любите тестировать необычные программы? Добро пожаловать. Остальным лучше дождаться официального релиза.

Raspberry Pi releases an OS to breathe new life into old PCs - Built on top of Debian, the OS is light enough to run most old machines, provided you have at least 512MB of RAM. "Because we're using the venerable i386 architecture variant it should run even on vintage machines like my ThinkPad X40 (above)," Upton said.