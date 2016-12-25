Optix G27C — первый игровой монитор от MSIНовости по категориям 25 Декабрь 2016 Евгений Власов Источник
Тайваньская MSI решила освоить новое направление. А именно — выпуск игровых мониторов. Последними компания раньше не занималась.
Продажи подобных устройств, по словам аналитиков, удвоятся в 2017 году. Дело выгодное. Кроме того, у производителя есть опыт работы над моноблочными ПК. Отличное подспорье.
«Проба пера» получила название Optix G27C. Это изогнутая 27-дюймовая модель с частотой обновления 144 Гц. Что касается разрешения, показатель составляет 1920 на 1080 точек.
Время отклика интересное — 4 мс (от серого к серому). Контрастность равна 3000:1. Кривизна изгиба достигает 1800 мм. Еще следует отметить охват цветовых пространств: sRGB — 110%, NTSC — 85%.
Углы обзора обычные — 178 градусов (по вертикали и горизонтали). Гарантируется яркость на уровне 300 кд/м2.
Optix G27C устраняет видимое мерцание, а также фильтрует синее свечение. Заявлена поддержка соответствующих технологий — Flicker-free и Less Blue Light. Помимо прочего, предлагается экранный прицел FPS Front Sight.
Дополняют конфигурацию интерфейсы DVI-D, HDMI 1.4 и DisplayPort 1.2. Ориентировочная цена — 350 американских долларов. Когда начнутся продажи — информация отсутствует.
Optix G27C - This temporary bundle promotion. Please check your local reseller to see availability and terms & conditions. Optix G27C uses high quality Samsung curved panel. With lots of great feature, Optix can help you have the better performance in a game.