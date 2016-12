Тайваньская MSI решила освоить новое направление. А именно — выпуск игровых мониторов. Последними компания раньше не занималась.

Продажи подобных устройств, по словам аналитиков, удвоятся в 2017 году. Дело выгодное. Кроме того, у производителя есть опыт работы над моноблочными ПК. Отличное подспорье.

«Проба пера» получила название Optix G27C. Это изогнутая 27-дюймовая модель с частотой обновления 144 Гц. Что касается разрешения, показатель составляет 1920 на 1080 точек.

Время отклика интересное — 4 мс (от серого к серому). Контрастность равна 3000:1. Кривизна изгиба достигает 1800 мм. Еще следует отметить охват цветовых пространств: sRGB — 110%, NTSC — 85%.

Углы обзора обычные — 178 градусов (по вертикали и горизонтали). Гарантируется яркость на уровне 300 кд/м2.

Optix G27C устраняет видимое мерцание, а также фильтрует синее свечение. Заявлена поддержка соответствующих технологий — Flicker-free и Less Blue Light. Помимо прочего, предлагается экранный прицел FPS Front Sight.

Дополняют конфигурацию интерфейсы DVI-D, HDMI 1.4 и DisplayPort 1.2. Ориентировочная цена — 350 американских долларов. Когда начнутся продажи — информация отсутствует.

