Onyx Boox Typewriter — ноутбук с экраном E InkНовости по категориям 19 Апрель 2017 Евгений Власов Источник
Многие знают Onyx как производителя электронных книг. Только интересы разработчиков куда шире. Сообщается, что компания представила любопытную новинку.
Девайс называется Boox Typewriter и является ноутбуком. Впрочем, модель очень необычная. Портативный ПК оснащен сенсорным 9,7-дюймовым экраном E Ink. Для рукописных заметок служит стилус.
Клавиатура отсоединяется, превращая изделие в монохромный планшет на базе Android 4.0. Для видео устройство не годится, но для набора текстов — вполне.
Особенно радует время без подзарядки — несколько недель. За сказанное отвечает аккумулятор емкостью 4100 мАч.
Разрешение дисплея составляет 1200 на 825 точек. В качестве процессора используется чип Freescale с тактовой частотой 1 ГГц. Если говорить о памяти, в наличии 1 ГБ ОЗУ и флеш-накопитель вместимостью 16 ГБ.
Также имеются динамик, разъем для наушников, Bluetooth, микрофон, Wi-Fi и слот для microSD. Весит Onyx Boox Typewriter около 480 г.
Увы, это лишь прототип. Информации о серийном выпуске нет.
Onyx Boox Typewriter is an E Ink 2-in-1 laptop - As expected, Onyx is showing off several new products at the Hong Kong Global Sources Fair this week... including a laptop with an E Ink display. But it turns out the Onyx Boox Typewriter isn't just a laptop. It's actually a 2-in-1 device featuring a tablet section and a detachable keyboard.