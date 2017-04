Многие знают Onyx как производителя электронных книг. Только интересы разработчиков куда шире. Сообщается, что компания представила любопытную новинку.

Девайс называется Boox Typewriter и является ноутбуком. Впрочем, модель очень необычная. Портативный ПК оснащен сенсорным 9,7-дюймовым экраном E Ink. Для рукописных заметок служит стилус.

Клавиатура отсоединяется, превращая изделие в монохромный планшет на базе Android 4.0. Для видео устройство не годится, но для набора текстов — вполне.

Особенно радует время без подзарядки — несколько недель. За сказанное отвечает аккумулятор емкостью 4100 мАч.

Разрешение дисплея составляет 1200 на 825 точек. В качестве процессора используется чип Freescale с тактовой частотой 1 ГГц. Если говорить о памяти, в наличии 1 ГБ ОЗУ и флеш-накопитель вместимостью 16 ГБ.

Также имеются динамик, разъем для наушников, Bluetooth, микрофон, Wi-Fi и слот для microSD. Весит Onyx Boox Typewriter около 480 г.

Увы, это лишь прототип. Информации о серийном выпуске нет.

