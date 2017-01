Разработчики Ockel придумали неординарное устройство. Речь о компьютере под «именем» Sirius A. Это своеобразный гибрид планшета и мини-ПК.

Компьютер оснащен 6-дюймовым экраном с сенсорным управлением. Работает девайс на базе Windows 10. Адекватную производительность обеспечивает процессор Intel Atom x7-Z8750. Чип оборудован 4 вычислительными ядрами.

Для подключения мониторов служат HDMI и DisplayPort. Анонс аппарата состоялся в рамках выставки CES 2017. Релиз ожидается через несколько месяцев — в мае.

Базовая версия укомплектована 4 ГБ ОЗУ и флеш-накопителем на 64 ГБ. Хочется большего? Есть вариант Pro с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.

Обе сборки оборудованы Wi-Fi a/b/g/n/ac, слотом для карт microSD, Bluetooth 4.2, магнитометром, Ethernet, гироскопом, USB Type-C, акселерометром, USB 3.0, динамиками и микрофоном.

Младшая модель предлагает аккумулятор емкостью 3000 мАч, старшая — 3500 мАч. Имеется 3 расцветки корпуса: серая, золотистая и серебристая.

Цена — от $699 до $799 (в зависимости от модификации).

The Sirius A is a pocketable PC with more ports than your MacBook Pro - Look, I get it. The future is upon us, and everything should be wireless. And for things that don't need to be, USB-C is an awesome do-it-all port. But until that single-port future arrives, a lot of us rely on a litany of different connectors.