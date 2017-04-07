Новость для геймеров, предпочитающих лучшее. Нужен графический ускоритель с непревзойденными характеристиками? NVIDIA представила такой — TITAN Xp.

Устройство позиционируется как уникальное — в мировом масштабе. Карты производительнее просто нет. Создателям удалось оснастить GPU по максимуму.

Новинка сильно превосходит GeForce GTX 1080 Ti. Пользователям предлагается решение с 12 ГБ памяти GDDR5X (11400 МГц). Шина 384-битная. Пропускная способность равна 547,7 Гбайт/с.

В основе TITAN Xp — процессор на базе архитектуры Pascal. Чип насчитывает 12 миллиардов транзисторов. Еще в наличии 3840 ядер CUDA, 96 растровых модулей и 240 текстурных блоков.

Базовая частота составляет 1480 МГц, форсированная — 1582 МГц. Энергии изделие потребляет до 250 Вт. Для подключения питания служат 8-контактный и 6-контактный разъемы.

Вычислительный потенциал TITAN Xp высок. 12 терафлопс — не шутки. Полезный бонус — готовятся драйвера для компьютеров Apple. Настоящая находка для поклонников «яблочных» ПК.

Что касается исполнения — оно 2-слотовое. Отдельно стоит отметить систему охлаждения с вентилятором и радиатором (с испарительной камерой).

Мониторы подключаются с помощью HDMI 2.0b и DisplayPort 1.4. Просят за TITAN Xp примерно 88900 рублей (в переводе на российскую валюту).

Видеокарта NVIDIA Titan Xp с архитектурой Pascal - Купите видеокарту NVIDIA Titan Xp. Наслаждайтесь ПК-играми в ультравысоком разрешении на видеокарте с 3840 ядрами CUDA, работающими с частотой 1,6 Гц, и 12 ГБ памяти GDDR5X.