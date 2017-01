Китайские разработчики решили ковать железо пока горячо. А именно — использовать бренд Nokia на полную. Недавно состоялся анонс смартфона Nokia 6. Теперь готовится к релизу удивительный планшет.

Информация об устройстве появилась в мобильном тесте GFXBench. Если верить бенчмарку, пользователей ждет девайс с 18,4-дюймовым экраном. Впечатляющая «таблетка» под управлением Android 7.0 Nougat.

Впрочем, диагональ может оказаться ошибкой. Лучше дождаться подтверждающих данных. Что касается прочих спецификаций, разрешение дисплея составляет 2560 на 1440 точек. Заявлена поддержка сетей 4 поколения LTE.

Утечка свидетельствует о мощной «начинке». В роли процессора выступает Snapdragon 835 с 8 вычислительными ядрами Kryo 280. Тактовая частота чипа достигает 2,2 ГГц.

В наличии графика Adreno 540, NFC, 4 ГБ оперативной памяти, GPS, флеш-накопитель вместимостью 64 ГБ, Wi-Fi, а также 2 камеры — фронтальная и тыльная (обе на 12 МП).

Звучит любопытно. Анонс изделия ожидается через несколько недель — в рамках выставки MWC 2017.

Rumored Nokia-branded tablet could be an 18.4-inch monster - As far as rumors come and go, this is a pretty wild one, but it's too interesting not to be passed along. Apparently, FIH Mobile, a Foxconn subsidiary that licenses the Nokia brand for mobile devices, is working on an 18.4-inch display tablet. Specs (available below) for the gargantuan device showed up in the GFXBench database.