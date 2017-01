Ждали возвращения Nokia на рынок умных телефонов? Получайте. Состоялся анонс модели Nokia 6. Правда, аппарат создан не финскими разработчиками, а компанией HMD Global (обладающей правами на торговую марку).

Пользователям предлагается неплохой девайс на базе Android 7.0 Nougat. На устаревшую ОС жаловаться не придется. Экран на уровне — диагональ 5,5 дюйма, матрица IPS, разрешение 1920 на 1080 точек.

Кроме того, дисплей изогнут по краям и не боится царапин — благодаря закаленному стеклу Gorilla Glass 3. Также в списке уникальных особенностей — сканер отпечатков пальцев, 2 динамика с объемным звуком Dolby Atmos и аккумулятор емкостью 3000 мАч (на 18 часов непрерывного разговора).

Источник питания оснащен быстрой зарядкой Quick Charge 3.0. Еще радует алюминиевый корпус (изготовленный из цельного бруска). Впрочем, Nokia 6 — не флагман. Об этом свидетельствует 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 430 с тактовой частотой до 1,4 ГГц. Не самая производительная платформа.

За графику отвечает ускоритель Adreno 505. Дополняют конфигурацию 4 ГБ оперативной памяти LPDDR3 и флеш-накопитель вместимостью 64 ГБ. Мало места? В наличии слот для карт microSD до 128 ГБ.

Число SIM на борту — 2. Помимо прочего, есть модем 4G LTE, усилитель аудио NXP TFA9891, фронтальный объектив на 8 МП, навигация GPS, выход для наушников, Wi-Fi 802.11 b/g/n, разъем Micro-USB, Bluetooth 4.1, набор стандартных датчиков и тыльная камера на 16 МП.

Гаджет тонкий — 7,85 мм. Продажи в Китае стартуют в первой половине года (в магазине JD.com). Ориентировочная цена — около $245.

