Nokia 6: новый смартфон от «финского» брендаНовости по категориям 09 Январь 2017 Евгений Власов Источник
Ждали возвращения Nokia на рынок умных телефонов? Получайте. Состоялся анонс модели Nokia 6. Правда, аппарат создан не финскими разработчиками, а компанией HMD Global (обладающей правами на торговую марку).
Пользователям предлагается неплохой девайс на базе Android 7.0 Nougat. На устаревшую ОС жаловаться не придется. Экран на уровне — диагональ 5,5 дюйма, матрица IPS, разрешение 1920 на 1080 точек.
Кроме того, дисплей изогнут по краям и не боится царапин — благодаря закаленному стеклу Gorilla Glass 3. Также в списке уникальных особенностей — сканер отпечатков пальцев, 2 динамика с объемным звуком Dolby Atmos и аккумулятор емкостью 3000 мАч (на 18 часов непрерывного разговора).
Источник питания оснащен быстрой зарядкой Quick Charge 3.0. Еще радует алюминиевый корпус (изготовленный из цельного бруска). Впрочем, Nokia 6 — не флагман. Об этом свидетельствует 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 430 с тактовой частотой до 1,4 ГГц. Не самая производительная платформа.
За графику отвечает ускоритель Adreno 505. Дополняют конфигурацию 4 ГБ оперативной памяти LPDDR3 и флеш-накопитель вместимостью 64 ГБ. Мало места? В наличии слот для карт microSD до 128 ГБ.
Число SIM на борту — 2. Помимо прочего, есть модем 4G LTE, усилитель аудио NXP TFA9891, фронтальный объектив на 8 МП, навигация GPS, выход для наушников, Wi-Fi 802.11 b/g/n, разъем Micro-USB, Bluetooth 4.1, набор стандартных датчиков и тыльная камера на 16 МП.
Гаджет тонкий — 7,85 мм. Продажи в Китае стартуют в первой половине года (в магазине JD.com). Ориентировочная цена — около $245.
Nokia finally returns to the smartphone market - After years of anticipation, Nokia is finally back in the smartphone game. To little fanfare, the Finnish technology company HMD Global (HMD) Sunday unveiled the Nokia 6, a mid-range Android smartphone for the Chinese market. HMD owns the rights to use Nokia's brand on mobile phones.