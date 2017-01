На днях состоялся анонс необычной «таблетки» от E FUN. Упомянутая компания представила Nextbook Flexx 12 Flip. Это решение класса «два в одном». Планшет можно использовать как ноутбук — с помощью подсоединяемой клавиатуры.

Работает устройство на базе операционной системы Windows 10. Девайс оборудован 12,2-дюймовым IPS-экраном. Разрешение дисплея равно 1920 на 1200 точек.

В качестве процессора установлен чип Intel Kaby Lake. К сожалению, модель не называется. Встроенный аккумулятор обеспечивает до 8 часов автономной работы.

Ускоритель видео встроенный — Intel HD Graphics. Для хранения данных служит флеш-накопитель вместимостью 128 ГБ. Еще поддерживаются карты microSD до 128 ГБ. Места достаточно.

Объем ОЗУ скрывается. Предполагается, что речь идет о 4 ГБ. Кроме того, есть порт USB Type-C, Wi-Fi 802.11ac/b/g/n, Bluetooth 4.0, а также 2 камеры: фронтальная и тыльная на 5 МП.

Релиз ожидается во 2 квартале текущего года. Сведения о цене отсутствуют.

E Fun Nextbook Flexx 12 Flip tablet features Kaby Lake CPU, FHD display - Budget tablet maker E Fun's latest tablet is the least, well, budget-like to date. The E Fun Nextbook Flexx 12 Flip is a Windows 10 tablet that features a 12.2 inch 1920 1 200 pixel IPS touchscreen display, a detachable keyboard cover, an unspecified Intel Kaby Lake processor, and support for up to 256GB of storage.