Предлагаем вспомнить выставку IFA 2016, а именно — анонс портативного компьютера Lenovo Yoga Book. Упомянутое устройство относится к трансформируемым моделям.

Впрочем, 10,1-дюймовое изделие покорило публику совсем другим. Аппарат лишен привычной клавиатуры. Последняя заменена на сенсорную панель, отображающую клавиши. Поверхность подходит для рисования пером Wacom.

Что здорово — девайс поддерживает несколько ОС. Существует версия с Windows 10, а также — вариант с Android 6.0 Marshmallow. В 2017 году к списку добавится «облачная» Chrome OS.

Интерес к сетевой модификации высок. Lenovo позиционирует новинку в качестве инструмента для образования.

Насколько изменится техническая «начинка» — информации нет. Сейчас Yoga Book имеет процессор Intel Atom (Cherry Trail), IPS-дисплей с разрешением 1920 на 1080 точек, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти.

Сведения о цене отсутствуют.

