На любых смартфонах постепенно скапливается грязь. Пусть даже невидимая глазу. Хотите познакомиться с опасными бактериями? Если нет — пора протереть сотовый специальной салфеткой. Или помыть — как модель Kyocera Rafre.

Аппарат является наследником Digno Rafre, выпущенного 2 года назад. Девайс защищен по стандартам IP58 и MIL-STD-810G. Сказанное позволяет мыть гаджет теплой водой — даже с мылом. Настоящий подарок для поклонников антисептиков.

Кроме того, изделие не боится перепадов температур, пыли и падений с высоты. Корпус выполнен на зависть. Неплохо для 5-дюймовой новинки с задней металлической панелью.

Что касается спецификаций, имеются экран с разрешением 1280 на 720 точек, 2 ГБ оперативной памяти, процессор Qualcomm Snapdragon 430 и программная платформа Android 7.0 Nougat в качестве ОС. От царапин дисплей бережет закаленное стекло Dragontrail X Glass.

За съемку отвечают 2 камеры: фронтальная на 5 МП и тыльная на 13 МП. Для хранения данных служит флеш-накопитель объемом 16 ГБ. Емкость встроенной батареи составляет 3000 мАч.

Интересный момент: разговорный динамик отсутствует. Вместо него используется система Kyocera Smart Sonic Receiver. Звук передается через кость — с помощью микровибрации.

Дополняют картину модем 4G (c поддержкой VoLTE) и беспроводной адаптер Bluetooth 4.2. Стоимость ожидается на уровне от $400 до $500.

Want to take a bath ... with your phone? You can with the Kyocera Rafre - Smartphones can certainly be a nexus for bacteria, and this soap and water-resistant smartphone from Kyocera addresses that issue. Ah, the shower. One of life's simplest and yet most satisfying pleasures. If cleaning off after a long day is a renewing experience for you, it stands to reason that other entities in your life would also benefit from a nice rinse.