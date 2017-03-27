Даже самые мощные батареи в гаджетах — рано или поздно садятся. Что тогда делать? Бежать к розетке? Это не всегда возможно. Куда практичнее подключить резервный аккумулятор.

Таких решений на рынке много. Не все они радуют емкостью. Хотя иногда случаются исключения — вроде Mobile Power от Huawei.

Девайс предлагает 10000 мАч — хватит, чтобы «оживить» любой смартфон (и даже планшет).

Еще Mobile Power отличается дизайном. Устройство выполнено не из пластика. В качестве материала используется алюминий. Кроме того — имеется гравировка в виде цифры «10».

Можно выбрать оттенок корпуса. Есть несколько вариантов. Приятный бонус.

Новинка заряжает телефон за 30 минут. Долго ждать не придется. Достигается сказанное благодаря 4,5 В/2 А 22 Вт. Дополняют конфигурацию 2 разъема: симметричный USB Type-C и обычный USB. Для слежения за состоянием служат светодиодные индикаторы.

Отдельно впечатляет цена. Просят за Mobile Power около 30 американских долларов.

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