Любовь японцев к роботам не подлежит сомнению. Электромеханические помощники буквально заполонили Страну Восходящего Солнца. Умные машины везде: в гостиницах, магазинах и даже аэропортах — как Hospi.

Сейчас «подопечные» фирмы Panasonic встречают туристов, прилетающих в Нарита. Они дают людям советы, разносят воду, а также работают в местных кафе (сборщиками грязной посуды).

Ориентируются изобретения по загруженным в память картам. Датчики на корпусе позволяют избегать столкновений.

Что интересно: Hospi — старый проект. Эти роботы появились еще в 2013 году — в японских больницах. Врачи использовали их для доставки больничных карт и инструментов.

Очевидно, эксперимент прошел удачно. Теперь устройства испытываются в иных условиях.

