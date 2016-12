Иногда китайские разработчики удивляют больше, чем обычно. Причем, приятно. Анонс смартфона Honor Magic от Huawei — тот самый случай.

В первую очередь радует дизайн. Аппарат интересно выглядит — благодаря панелям с изогнутым 3D-стеклом и металлической рамке. Модель неплохо выделяется на фоне однотипных конкурентов.

Кроме того, девайс управляется операционной системой Android 6.0 Marshmallow с «волшебной» оболочкой Magic Live. Последняя позволяет делать невероятные вещи.

Гаджет распознает глаза и руки владельца. Стоит поднести телефон к лицу — экран включается. Если положить в карман — выключается. За сказанное отвечают инфракрасный модуль и специальный сенсор.

Еще изделие прячет личные сообщения от незарегистрированных пользователей, автоматически активирует фонарик в темноте, дает полезные рекомендации и так далее. Озвученные примеры — лишь часть списка.

Что касается характеристик, предлагаются 8-ядерный процессор Kirin 950 и 5,09-дюймовый дисплей AMOLED с разрешением 2560 на 1440 точек.

Дополняют конфигурацию графика Mali-T880 MP4, сканер отпечатков пальцев, 4 ГБ оперативной памяти, GPS, модем 4G LTE, аккумулятор емкостью 2900 мАч, Bluetooth 4.2, флеш-накопитель объемом 64 ГБ и Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac.

Источник питания оборудован быстрой зарядкой: 40% за 10 минут. Для съемки служат фронтальный объектив на 8 МП и тыльная камера с 2 датчиками на 12 МП (f/2,2).

Габариты Honor Magic равны 146,1 х 69,9 х 7,8 мм. Весит новинка 145 г. Продажи в Поднебесной уже стартовали.

Цена предварительного заказа — около $532.

The Honor Magic is official and it looks stunning (Update: more pictures) - Huawei has been releasing teasers for its upcoming "concept" phone, the Honor Magic, for a little while now, but today, the teasing is over. The new phone is now official and it does indeed have a number of interesting features that make it stand out from the crowd.