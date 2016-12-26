Развитие КНР идет семимильными шагами. Количество инвестиций — рекордное. На днях было объявлено об еще одной.

Китайская компания Xinjiang Goldwind Science & Technology — самый крупный в мире производитель ветряных турбин — и американская Apple Inc. заявили, что намерены развивать ветроэнергетику. И не где-то там, а именно в Поднебесной.

Заводы разместятся в провинциях Хэнань, Шаньдун, Шаньси и Юньнань. Выбраны именно те места, где наличие дополнительного источника наиболее актуально. Если всё пойдет так, как задумалось, 690 тысяч семей будут обеспечны электричеством.

Доля китайских вложений составит 30 процентов. Apple свои затраты афишировать не торопится.

Для «яблочного» производителя — это не первый опыт. В 2015 корпорация заключила договор со Внутренней Монголией на строительство солнечных электростанций.

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