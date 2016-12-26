Apple построит в Китае ветряные мельницы

Новости по категориям 26 Декабрь 2016 Евгений Власов Источник

Развитие КНР идет семимильными шагами. Количество инвестиций — рекордное. На днях было объявлено об еще одной.

Apple построит в Китае ветряные мельницы

Китайская компания Xinjiang Goldwind Science & Technology — самый крупный в мире производитель ветряных турбин — и американская Apple Inc. заявили, что намерены развивать ветроэнергетику. И не где-то там, а именно в Поднебесной.

Заводы разместятся в провинциях Хэнань, Шаньдун, Шаньси и Юньнань. Выбраны именно те места, где наличие дополнительного источника наиболее актуально. Если всё пойдет так, как задумалось, 690 тысяч семей будут обеспечны электричеством.

Apple построит в Китае ветряные мельницы

Доля китайских вложений составит 30 процентов. Apple свои затраты афишировать не торопится. 

Для «яблочного» производителя — это не первый опыт. В 2015 корпорация заключила договор со Внутренней Монголией на строительство солнечных электростанций.

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