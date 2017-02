О Boston Dynamics слышал, наверное, каждый. За последние годы компания необычайно прославилась. Виной тому — роботы в виде четвероногих животных и гуманоидов. Весьма пугающие создания.

Фирма решила пойти еще дальше. Сообщается, что инвесторам был показан новый проект. Машина называется Handle и является гибридом. Она сочетает конечности с колесами. Последние позволяют передвигаться невероятным образом.

Видео с презентации обнародовано в сети. Правда, неофициально. Нужно больше информации? Дождитесь полноценного анонса.

Handle оборудован динамической системой балансировки. Изобретение легко перемещается по наклонной и неровной поверхности (с определенной потерей маневренности). Даже по траве.

Кроме того, робот носит тяжелые предметы, перепрыгивает через препятствия и мгновенно разворачивается.

Очень любопытное устройство.

