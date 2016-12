Большинство БПЛА, как правило, легкие (за исключением военных аппаратов). Гражданские модели не слишком грузоподъемные.

Ситуацию призван исправить Griff 300. Октакоптер создан норвежскими разработчиками из Griff Aviation. Новинка является настоящим «силачом» — по меркам дронов.

На борту помещается 225 килограммов груза. Есть место для сложного оборудования. Сказанное позволяет использовать машину для обслуживания высотных зданий, борьбы с лесными пожарами и поисково-спасательных работ.

Главное — не держаться за Griff 300, когда беспилотник взлетает. Унесет.

Что касается технической «начинки», в наличии 8 пропеллеров с собственными моторами. Последние получают энергию от аккумуляторного блока. Источник питания гарантирует от 30 до 40 минут полета (в зависимости от режима).

Для контроля служит комплектный радиопульт. Помимо прочего, доступно управление с видом от первого лица. Достаточно заказать специальную мобильную станцию (за отдельную плату)

О цене информации нет.

GRIFF Aviation launches game-changing GRIFF 300 drone - sUAS News - The GRIFF 300 is unique in the UAS (Unmanned Aerial System) market, combining unique aviation authority certification, unrivaled lifting capacity (ten times that of other systems on the market) and a long flight time. It's fully customizable payload options make it perfect for a host of professional applications, from Law Enforcement to Search And Rescue ...