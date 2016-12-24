Griff 300: дрон-грузовик, поднимающий до 225 кгНовости по категориям 24 Декабрь 2016 Евгений Власов Источник
Большинство БПЛА, как правило, легкие (за исключением военных аппаратов). Гражданские модели не слишком грузоподъемные.
Ситуацию призван исправить Griff 300. Октакоптер создан норвежскими разработчиками из Griff Aviation. Новинка является настоящим «силачом» — по меркам дронов.
На борту помещается 225 килограммов груза. Есть место для сложного оборудования. Сказанное позволяет использовать машину для обслуживания высотных зданий, борьбы с лесными пожарами и поисково-спасательных работ.
Главное — не держаться за Griff 300, когда беспилотник взлетает. Унесет.
Что касается технической «начинки», в наличии 8 пропеллеров с собственными моторами. Последние получают энергию от аккумуляторного блока. Источник питания гарантирует от 30 до 40 минут полета (в зависимости от режима).
Для контроля служит комплектный радиопульт. Помимо прочего, доступно управление с видом от первого лица. Достаточно заказать специальную мобильную станцию (за отдельную плату)
О цене информации нет.
GRIFF Aviation launches game-changing GRIFF 300 drone - sUAS News - The GRIFF 300 is unique in the UAS (Unmanned Aerial System) market, combining unique aviation authority certification, unrivaled lifting capacity (ten times that of other systems on the market) and a long flight time. It's fully customizable payload options make it perfect for a host of professional applications, from Law Enforcement to Search And Rescue ...