NVIDIA решила порадовать состоятельных геймеров. Компания анонсировала ускоритель графики GeForce GTX 1080 Ti. Обладатели карты могут наслаждаться играми в разрешении 5K (с максимальными настройками качества).

Внешне устройство напоминает GTX 1080. Однако «начинка» позаимствована у модели TITAN X. Например, чип GP102, выполненный по технологии 16 нм. При этом — новинка мощнее флагмана и заметно дешевле ($699 против $1200).

Релиз ожидается на следующей неделе.

Ядро GTX 1080 Ti работает с частотой до 1582 МГц. Также в наличии 240 текстурных блоков. Еще 96 отвечают за рендеринг. Дополняют конфигурацию 3840 потоковых процессоров. Нечто подобное предлагает Quadro P6000.

На борту имеется 11 ГБ памяти GDDR5X (11 ГГц). Пропускная способность равна 485 ГБ/с — благодаря 352-разрядной шине. Помимо прочего, радует продвинутая система охлаждения.

Изделие занимает 2 слота расширения и потребляет 250 Вт. С интерфейсами полный порядок. Есть три разъема DisplayPort 1.4 и один HDMI 2.0b.

Пора разбивать копилку?

GeForce GTX 1080 Ti Graphics Card - Получите в 2 раза более производительный игровой процесс с поддержкой VR с видеокартой серии GeForce GTX 10. Убедитесь в этом сами.