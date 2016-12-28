Больше миниатюрных ПК — всяких и разных. Epson создала бескомпромиссную модель Endeavor ST20E, заключенную в 0,74-литровый корпус. Впечатляющий объем.

Габариты устройства составляют 150 х 150 х 33 мм. Девайс можно закрепить на тыльной панели монитора. Работает агрегат под управлением операционной системы Windows 10.

Что касается производительности, предлагается процессор Intel Celeron N3160 с тактовой частотой до 2,24 ГГц. Выполнен 4-ядерный чип по технологии 14 нм. Годится для Интернета и офисных задач.

Ускоритель графики встроенный — Intel HD Graphics 400. Нет проблем с просмотром видео и запуском простых игр.

Базовая модификация оснащена 2 ГБ оперативной памяти и жестким диском вместимостью 500 ГБ. Топовая версия имеет 8 ГБ ОЗУ, а также HDD на 1 ТБ.

Еще на борту расположены 4 порта USB 3.0, сетевой контроллер, интерфейс D-Sub, Wi-Fi 802.11ac/a/b/g/n, разъем HDMI и USB 2.0.

О цене информации нет. Продажи стартуют в ближайшие дни.

shop.epson.jp