Energy E550LTE: защищенный смартфон от EnergizerНовости по категориям 28 Февраль 2017 Евгений Власов Источник
Energizer сделала имя на производстве источников питания. Например, знаменитых батареек, доступных по всей планете. Однако теперь компания изучает новые направления. В частности — умные телефоны.
В рамках MWC 2017 был анонсирован аппарат Energy E550LTE. Девайс не самый типичный — благодаря защите IP68. Устройство не боится воды и грязи.
Кроме того, имеются ударопрочный корпус и экран с покрытием Gorilla Glass 3. Царапины 5,5-дюймовой панели не страшны. Также в комплект входит стекло от Asahi.
Изделие оборудовано камерой с 2 модулями (13 и 8 МП). Еще в наличии сканер отпечатков пальцев — для быстрой идентификации.
В роли процессора выступает 8-ядерный MediaTek 6755. Функционирует чип с частотой до 2 ГГц. Если говорить о памяти, на борту 4 ГБ ОЗУ и флеш-накопитель объемом 64 ГБ.
Разрешение дисплея составляет 1920 на 1080 точек. Емкость аккумулятора равна 4000 мАч. Быстрая зарядка присутствует.
Цена — 449 евро. Релиз ожидается летом.
Energizer Smartphone E550LTE : be Elegant, be Smart, be Tough - Today, even rugged smartphones deserve style and a high level of specifications! These are values that Energizer sits on to create the E550LTE. Very elegant, the Energy E550LTE is very thin :...