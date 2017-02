Energizer сделала имя на производстве источников питания. Например, знаменитых батареек, доступных по всей планете. Однако теперь компания изучает новые направления. В частности — умные телефоны.

В рамках MWC 2017 был анонсирован аппарат Energy E550LTE. Девайс не самый типичный — благодаря защите IP68. Устройство не боится воды и грязи.

Кроме того, имеются ударопрочный корпус и экран с покрытием Gorilla Glass 3. Царапины 5,5-дюймовой панели не страшны. Также в комплект входит стекло от Asahi.

Изделие оборудовано камерой с 2 модулями (13 и 8 МП). Еще в наличии сканер отпечатков пальцев — для быстрой идентификации.

В роли процессора выступает 8-ядерный MediaTek 6755. Функционирует чип с частотой до 2 ГГц. Если говорить о памяти, на борту 4 ГБ ОЗУ и флеш-накопитель объемом 64 ГБ.

Разрешение дисплея составляет 1920 на 1080 точек. Емкость аккумулятора равна 4000 мАч. Быстрая зарядка присутствует.

Цена — 449 евро. Релиз ожидается летом.

Energizer Smartphone E550LTE : be Elegant, be Smart, be Tough - Today, even rugged smartphones deserve style and a high level of specifications! These are values that Energizer sits on to create the E550LTE. Very elegant, the Energy E550LTE is very thin :...