Elephone готовится к релизу очередной новинки. Речь о смартфоне под названием Z1. На уровне слухов аппарат «засветился» в прошлом году. Теперь разработчики объявили характеристики официально.

Если верить создателям, поклонников бренда ждет великолепное устройство. Сообщается о наличии 6 ГБ LPDDR4 — быстрой оперативной памяти. Объем впечатляющий — даже по меркам флагманов.

Еще имеются 5,5-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 на 1080 точек и мощный 8-ядерный процессор Mediatek Helio P20 (MT6757). Функционирует чип с тактовой частотой до 2,3 ГГц. Есть поддержка сетей 4 поколения LTE.

Кроме того, радует корпус с металлическим каркасом и необычным дизайном задней панели. В качестве программной платформы используется Android 6.0 Marshmallow.

Дисплей способен похвастать тонкими рамками — 1,66 мм. Для хранения данных служит флеш-накопитель вместимостью 64 ГБ. Карты microSD обеспечивают дополнительные 256 ГБ.

Помимо прочего, предлагаются усилитель звука NXP HD, фронтальный объектив на 8 МП, порт USB Type-C, сканер отпечатков пальцев E-Touch, ускоритель графики Mali-T880 MP2, стандартный набор датчиков, а также тыльная камера на 13 МП (со вспышкой и автофокусом). Источник питания емкий — 3000 мАч. Число SIM на борту — 2.

К сожалению, до серийного производства далеко. Сейчас Elephone собирает средства на массовый выпуск. Пожертвования принимаются на сайте компании. Предварительный заказ обойдется в $189,99.

