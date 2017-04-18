На свете существует не только Apple iPad. У других компаний тоже есть «таблетки» — весьма интересные. В качестве примера подходит ECS LIVA TE10EA3.

Планшет определенно стоит внимания. Это большое устройство с 10,1-дюймовым экраном. Дисплей относится к типу IPS. Сказанное гарантирует адекватные углы обзора.

Работает новинка под управлением операционной системы Windows 10. Данная платформа обеспечивает доступ к настольному ПО. Еще заявлена поддержка беспроводной обложки с клавиатурой, а также сотового модема.

Имеется защита IP54 — от влаги и пыли. Пролили на девайс чай — не беда. Гаджет выдержит.

Разрешение составляет 1920 на 1200 точек. За производительность отвечает процессор Intel Atom x5-Z8350 (Cherry Trail). Функционирует чип с тактовой частотой до 1,92 ГГц. Графика встроенная — Intel HD Graphics 400.

Дополняют конфигурацию 4 ГБ оперативной памяти, фронтальный объектив на 2 МП, Micro-USB 2.0, флеш-накопитель вместимостью до 64 ГБ (в зависимости от комплектации), Bluetooth 4.0, USB 2.0 Type-C, слот для microSD, Wi-Fi 802.11ac и HDMI.

В роли источника питания выступает аккумулятор емкостью 7500 мАч. Часто заряжать не придется.

Габариты следующие 261,6 х 177,6 х 9,8 мм. Весит ECS LIVA TE10EA3 около 0,6 кг. Цена скрывается.

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