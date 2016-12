Любите смотреть 3D-видео? Забудьте про специальные очки. Doogee Y6 Max позволяет обходиться без аксессуаров. Новая версия флагмана получила 6,5-дюймовый дисплей с сильным стереоэффектом. Экран занимает 84,6% площади передней панели.

Наслаждаться соответствующими фильмами и роликами можно в любое время. Изображение автоматически подстраивается — благодаря фронтальной камере, следящей за движениями глаз.

Разрешение составляет 1920 на 1080 точек. Еще аппарат способен похвастать корпусом из авиационного алюминия.

«Сердце» устройства — процессор MediaTek MT6750T с 8 вычислительными ядрами. Дополняют конфигурацию 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти. Мало места? В наличии слот для microSD вместимостью до 128 ГБ.

Кроме того, имеются сканер отпечатков пальцев, основной объектив Samsung S5K3L8 на 13 МП, модем 4G LTE, а также источник питания емкостью 4300 мАч. Батарея поддерживает технологию быстрой зарядки.

Работает изделие под управлением операционной системы Android 6.0. В сети за девайс просят от $160 (в рамках предварительного заказа).

Sponsored Deal GearBest: Buy The 6.5" DOOGEE Y6 Max 3D For $159.99 | Androidheadlines.com - Generally speaking, smartphones are getting bigger. This is a trend that has been routinely in play over the last few years with the size of smartphones creeping ever-larger and one of the reasons as to why the tablet market seems to be doing worse nowadays. Especially, the smaller end of the tablet market.