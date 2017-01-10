Dell XPS 27: мощный моноблок с 10 динамиками и 4K-экраномНовости по категориям 10 Январь 2017 Евгений Власов Источник
Что еще показала Dell на выставке Consumer Electronics Show (уже завершившейся)? Компания анонсировала невероятный моноблочный ПК. Новинка называется XPS 27.
Устройство оснащено 27-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 4K. Гарантируется 100-процентный охват цветового пространства Adobe RGB. На выбор — конфигурации с обычными и сенсорными панелями.
Отдельно следует отметить звуковую систему на 50 Вт. В наличии 2 высокочастотных, 2 низкочастотных и 6 широкополосных динамика. Образцовая акустика (для подобных компьютеров).
Что касается производительности, имеются сборки с процессорами Intel Core (6 поколения). На выбор — чипы i5-6400 (3,3 ГГц) и i7-6700 (4,0 ГГц). Оперативной памяти на борту — 32 ГБ DDR4 (в топовой модификации).
XPS 27 годится для игр. Младшая версия укомплектована графикой AMD Radeon R9 M470X (2 ГБ GDDR5), старшая — AMD Radeon R9 M485X (4 ГБ GDDR5).
Для хранения данных служат два 2,5-дюймовых HDD и один твердотельный накопитель M.2. Также моноблок предлагает HDMI, Wi-Fi 802.11 ac, инфракрасную камеру, DisplayPort 1.2, Bluetooth 4.0, два USB-C (Thunderbolt 3) и пять USB 3.0.
Если говорить о габаритах, числа следующие — 625 х 435 х 80 мм. Весит изделие 13 кг (благодаря металлическому корпусу). Цена — от 1500 американских долларов.
Dell caters to artists with new all-in-one XPS 27 and Canvas slab display - LAS VEGAS-Laptops and convertibles aren't the only categories getting love from PC makers at CES 2017. Dell debuted a monster all-in-one device called the Dell XPS 27 that aims to suit the needs of an entire family.