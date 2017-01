Что еще показала Dell на выставке Consumer Electronics Show (уже завершившейся)? Компания анонсировала невероятный моноблочный ПК. Новинка называется XPS 27.

Устройство оснащено 27-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 4K. Гарантируется 100-процентный охват цветового пространства Adobe RGB. На выбор — конфигурации с обычными и сенсорными панелями.

Отдельно следует отметить звуковую систему на 50 Вт. В наличии 2 высокочастотных, 2 низкочастотных и 6 широкополосных динамика. Образцовая акустика (для подобных компьютеров).

Что касается производительности, имеются сборки с процессорами Intel Core (6 поколения). На выбор — чипы i5-6400 (3,3 ГГц) и i7-6700 (4,0 ГГц). Оперативной памяти на борту — 32 ГБ DDR4 (в топовой модификации).

XPS 27 годится для игр. Младшая версия укомплектована графикой AMD Radeon R9 M470X (2 ГБ GDDR5), старшая — AMD Radeon R9 M485X (4 ГБ GDDR5).

Для хранения данных служат два 2,5-дюймовых HDD и один твердотельный накопитель M.2. Также моноблок предлагает HDMI, Wi-Fi 802.11 ac, инфракрасную камеру, DisplayPort 1.2, Bluetooth 4.0, два USB-C (Thunderbolt 3) и пять USB 3.0.

Если говорить о габаритах, числа следующие — 625 х 435 х 80 мм. Весит изделие 13 кг (благодаря металлическому корпусу). Цена — от 1500 американских долларов.

