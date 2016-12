Все больше ПК оснащаются 7 поколением чипов Intel Core (Kaby Lake). 15,6-дюймовый ноутбук XPS 15 9560 от Dell не стал исключением.

На выбор предлагаются модификации с процессорами i7-7700HQ, i5-7300HQ и i3-7100HQ. Каждый подберет вариант с подходящей производительностью.

Помимо прочего, устройство оснащено графическим ускорителем NVIDIA GeForce GTX 1050 с 4 ГБ памяти. Это довольно мощная карта, позволяющая запускать требовательные игры.

Отдельно стоит отметить экран InfinityEdge. Панель радует узкими рамками — 5,7 мм. Еще впечатляет разрешение 3840 на 2160 точек (4K). Яркость равна 350 кд/м2. Углы обзора составляют 170 градусов (по вертикали и горизонтали).

Максимальный объем ОЗУ на борту — 32 ГБ. Для хранения данных служит накопитель вместимостью 1 ТБ (в виде жесткого диска или SSD). Помимо прочего, есть слот для карт SD, HDMI, беспроводной адаптер Killer 1535 Wireless-AC, USB 3.0 и Thunderbolt 3 (USB Type-C).

Весит изделие порядка 1,8 кг. В роли операционной системы выступает Windows 10. Релиз ожидается в рамках выставки CES 2017.

Стоимость скрывается.

