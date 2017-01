Обычно Vertu выпускает очень дорогие телефоны. Это плата за марку, премиальные материалы (вроде золота) и ручную сборку. Впрочем, технически аппараты мало впечатляют. Спецификации, как правило, посредственные. За редкими исключениями — в духе модели Constellation 2017.

Создатели оснастили устройство 5,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2560 на 1440 точек. За достойную производительность отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 820 (установленный в десятки прошлогодних флагманов). Дополняют картину 2 слота SIM, модем 4G LTE и 4 ГБ оперативной памяти.

Выглядит девайс прилично — благодаря корпусу из анодированного алюминия. В качестве отделки используется натуральная кожа (крокодила, страуса, змеи и так далее). На выбор — несколько расцветок.

Для хранения данных служит флеш-накопитель вместимостью 128 ГБ. Для съемки фото и видео предназначены 2 камеры: фронтальная на 4 МП, а также тыльная на 12 МП. Кроме того, есть Bluetooth 4.2, порт USB 3.1 Type C, NFC, Wi-Fi, операционная система Android 6.0.1, навигация Baidou, Глонасс и GPS.

Емкость аккумулятора равна 3220 мАч. Зарядка быстрая — Quick Charge 2.0. К сожалению, стоит Constellation 2017 от 5000 евро (ориентировочная цена). Вещь не для рядового покупателя.

