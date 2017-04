Компания Chuwi решила создать еще один портативный ПК. Причем — весьма интересный по характеристикам. Если судить по процессору и экрану — устройство не рядовое.

Новинка способна похвастаться платформой Intel Apollo Lake. Адекватную производительность гарантирует 4-ядерный Celeron N3450 с тактовой частотой до 2,2 ГГц (в форсированном режиме).

Дисплей отличный. Панель предлагает матрицу IPS и разрешение 2736 х 1824. Что касается яркости, показатель составляет 450 кд/м2.

Графика встроенная — Intel HD Graphics 500. Можно запускать старые или нетребовательные современные игры.

Если говорить о памяти, в наличии 6 ГБ ОЗУ, флеш-накопитель вместимостью 64 ГБ и место для модуля М.2 на 256 ГБ. Дополняет конфигурацию слот для карт SD.

Кроме того — изделие оборудовано веб-камерой на 2 МП, интерфейсом HDMI, Bluetooth, Wi-Fi, а также портами USB 2.0 и USB 3.0. В роли источника энергии выступает аккумулятор емкостью 36,48 Вт*ч.

Толщина корпуса равна 16,7 мм. Весит девайс 1,44 кг. К сожалению, о цене информации нет.

