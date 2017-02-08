Китайская микроволновая пушка выводит из строя танки

Новости по категориям 08 Февраль 2017 Евгений Власов Источник

В Поднебесной не только копируют чужие изобретения. Иногда создают свои — очень необычные и опасные. Если верить изданию Popular Science, китайские ученые разработали прототип микроволновой пушки.

Китайская микроволновая пушка выводит из строя танки

Более того: утверждается, что оружие функционирует. Установка выводит из строя вражескую технику — включая самолеты, системы управления, батареи ПРО и танки.

Сообщается о большой дальности действия. Впрочем, конкретных цифр нет. Что касается габаритов, аппарат умещается на письменном столе. Устройство легко устанавливается на транспортные средства, БПЛА и ракеты.

Поражающим фактором является высокоэнергетический электромагнитный импульс. Диапазон излучения составляет от 300 до 300 000 МГц. Против подобного неэффективна даже защита от ЭМИ.

Китайская микроволновая пушка выводит из строя танки

«Подбитые» машины теряют работоспособность — в результате перегрузки электронных схем. Временно или постоянно.

Девайс придуман в Северо-западном институте ядерных технологий. Реализация проекта заняла 6 лет и принесла авторам премию China National Science and Technology Progress Award.

China's new microwave weapon can disable missiles and paralyze tanks - For over 6 years, Huang Wenhua and his team at the Northwest Institute of Nuclear Technology in Xi'an have been working on a potent microwave weapon. This one, which recently won China's National Science and Technology Progress Award, is small enough to fit on a lab work bench, making it theoretically portable enough for land vehicles and aircraft.
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