В Поднебесной не только копируют чужие изобретения. Иногда создают свои — очень необычные и опасные. Если верить изданию Popular Science, китайские ученые разработали прототип микроволновой пушки.

Более того: утверждается, что оружие функционирует. Установка выводит из строя вражескую технику — включая самолеты, системы управления, батареи ПРО и танки.

Сообщается о большой дальности действия. Впрочем, конкретных цифр нет. Что касается габаритов, аппарат умещается на письменном столе. Устройство легко устанавливается на транспортные средства, БПЛА и ракеты.

Поражающим фактором является высокоэнергетический электромагнитный импульс. Диапазон излучения составляет от 300 до 300 000 МГц. Против подобного неэффективна даже защита от ЭМИ.

«Подбитые» машины теряют работоспособность — в результате перегрузки электронных схем. Временно или постоянно.

Девайс придуман в Северо-западном институте ядерных технологий. Реализация проекта заняла 6 лет и принесла авторам премию China National Science and Technology Progress Award.

