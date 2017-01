Любите подвергать телефоны опасности? Самое время обзавестись защищенной моделью. Благо, имеется подходящая новинка — A8 от компании AGM.

5-дюймовое устройство не боится экстремальных условий. Стандарт IP68 — не шутки. Аппарат выдерживает 1,5-часовое погружение на глубину до 1,2 м. Кроме того, гаджету не страшны падения с 1,5-метровой высоты.

Еще изделие защищено от пыли, а также от низких и высоких температур. Заявленный минимум — минус 40 градусов Цельсия, максимум — плюс 80.

Теперь взглянем на техническую «начинку». Спецификации далеко не флагманские. Судите сами. В основе девайса — процессор Qualcomm Snapdragon 410 с 4 вычислительными ядрами. Частота чипа достигает 1,2 ГГц.

Помимо прочего, в наличии дисплей с разрешением 1280 на 720 точек, модем 4G LTE, графический ускоритель Adreno 410, аккумулятор емкостью 4050 мАч, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти. Мало места? Есть слот для карт microSD.

Полезный бонус — экран покрыт закаленным стеклом Gorilla Glass 3. Можно не беспокоиться о царапинах. За съемку отвечают 2 камеры: фронтальная на 2 МП и тыльная на 13 МП. Дополняют конфигурацию NFC, Глонасс, Wi-Fi, GPS, Bluetooth 4.0 и платформа Android 7.0 в качестве ОС.

Что касается габаритов, числа следующие — 159 х 83 х 16 мм. Весит аппарат 247 г. Продажи стартуют в ближайшие дни. Сведения о цене отсутствуют.

Rugged AGM A8 Coming Soon With IP68 & Android Nougat | Androidheadlines.com - Lately, a number of smartphones have been coming to market boasting 'rugged' traits and selling points and the latest which looks set to arrive aimed at this particular market is the AGM A8.