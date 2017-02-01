Соскучились по аппаратам с небольшими дисплеями? Нет проблем. На рынке еще имеются миниатюрные модели. Например, 4-дюймовый AGM A2. Более того, устройство заключено в защищенный корпус.

Девайс не боится падений, получасовых погружений на 1,5-метровую глубину, а также пыли. Благодарить за это стоит стандарт IP68. От царапин экран бережет стекло Gorilla Glass 3.

Разрешение составляет 800 на 480 точек. Заявлена поддержка сетей 4 поколения LTE. Звучит неплохо. Правда, операционная система старая — Android 5.1.

В роли процессора выступает Qualcomm Snapdragon 210. Чип оснащен 4 вычислительными ядрами. Кроме того, в наличии 2 ГБ оперативной памяти DDR3, флеш-накопитель объемом 16 ГБ и слот для microSD до 32 ГБ.

Помимо прочего, есть GPS, фронтальный объектив на 2 МП, Wi-Fi, NFC, 2 карты SIM, Bluetooth 4.0 и аккумулятор емкостью 2600 мАч. Источника питания хватает на 2 дня активного использования.

Изделие не тонкое — 14,5 мм. Весит гаджет 225 г. Данные о цене скрываются.

Гаджеты. Новости. Hi-Tech / GadgetBlog.ru - GadgetBlog - всё самое интересное из мира hi-tech, гаджетов и электронных безделушек. Новости, обзоры комментарии, публикации.